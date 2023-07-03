Агент Гюнтера: «Корай приедет в Россию»

Эрсин Акан, агент немецкого защитника «Вероны» Корая Гюнтера, подтвердил, что его клиент продолжит карьеру в Российской премьер-лиге.

«Корай приедет в Россию», — заявил представитель 28-летнего футболиста, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». Напомним, что ранее появлялась информация об интересе ЦСКА, «Спартака» и «Краснодара» к персоне игрока «Вероны».

В прошедшем сезоне Корай Гюнтер провёл 24 матча в составах «Вероны» и «Сампдории», в которых забил один гол при одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в три с половиной миллиона евро.