Голкипер «Зенита» Даниил Одоевский подписал новый трудовой договор с санкт-петербургским клубом. Об этом «сине-бело-голубые» сообщили в своем официальном телеграм-канале. Новый контракт между сторонами рассчитан до 2027 года.

«Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Даниила Одоевского с новым соглашением и желает успехов на футбольном поле и за его пределами!» — написала пресс-служба «сине-бело-голубых».

В прошедшем сезоне 20-летний вратарь принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил всего один гол. Трансферная стоимость Одоевского оценивается в 900 тысяч евро.