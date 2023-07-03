Агент: «У Комличенко долгосрочный контракт с «Ростовом» и он сосредоточен на подготовке к сезону»

Александр Клюев, агент нападающего «Ростова» Николая Комличенко, высказался о будущем своего клиента.

Ранее сообщалось, что в услугах 28-летнего футболиста заинтересован «Локомотив». По словам Клюева, Комличенко не собирается покидать «Ростов», так как его контракт с клубом будет действовать ещё несколько лет.

«Можно точно говорить о том, что у Николая долгосрочный контракт с «Ростовом» и он сосредоточен на подготовке к сезону», — цитирует Клюева «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Комличенко провёл за «Ростов» 33 матча, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 5 миллионов евро.