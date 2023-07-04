Российских судей возвращают: Сергей Карасёв едет на европейский сбор судей

На исходе первого летнего месяца из штаб-квартиры футбольной европейской ассоциации пришло судьбоносное известие. Спустя почти полтора года в УЕФА «вспомнили» о россиянах, точнее пока об одном арбитре ФИФА – Сергее Карасёве. Его пригласили на сбор судей УЕФА, который пройдёт в Швейцарии в сентябре. В сборе примут участие рефери, входящие в специальные списки УЕФА для работы на матчах под эгидой организации. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает об этом поворотном событии, которое, надеемся, станет первым звонком к возврату российского футбола в Европейский союз.

Всё рухнуло в одночасье

Известные события в феврале прошлого года заметно изменили спортивную жизнь в самой крупной по площади стране мира. Как ни крути, остаться без международных соревнований, причём различного уровня, это весьма прискорбно, учитывая, что век в профессиональном спорте весьма короток. В судейском мире он, конечно, чуть длиннее, но тем не менее…

Карасёв – один из лучших

В российском футболе 44-летний Карасёв входит в топ-список рефери. В 2010 году стал рефери ФИФА. Впоследствии он работал на чемпионате Европы 2016 и 2020 и олимпийском турнире в Бразилии. Карасёв работал на матче чемпионата мира 2018 между сборными Австралии и Перу. Работал на матче чемпионата Саудовской Аравии ещё до того, как переезд в эту страну стал мейнстримом. Одним из его главных матчей значится встреча между «Челси» и «Вильярреалом» в рамках Суперкубка УЕФА 2021. Но сам рефери признаёт, что наиболее трудный поединок - это противостояние между ЦСКА и «Спартаком», где он работает в качестве главного арбитра с 2011 года.

Россиян ранее привлекали на главные матчи планетарного масштаба

Ещё в советские времена рефери с одной шестой части суши привлекались к обслуживанию главных футбольных поединков как в Европе, так и в мире. Так, финал чемпионата мира 1962 года в Чили между сборными Бразилии и Чехословакии обслуживал советский судья Николай Латышев. Четырьмя годами позже боковой судья ТофикБахрамов стал главным действующим лицом в финале ЧМ – 1966 на «Уэмбли» между англичанами и немцами.

Возможно ли возвращение

Ранее УЕФА накладывал санкции на участие английских клубов в турнирах под эгидой этой организации, после массовой давки, в которой погибли 39 человек во время финала Кубка европейских чемпионов между «Ливерпулем» и «Ювентусом». Первоначально срок отстранения должен был быть 10 лет, но спустя некоторый период чиновники смилостивились и ограничились шестью сезонами.

Весной 1992 года, после резолюции Организации Объединенных Наций, которая пыталась остановить Боснийскую войну, югославские клубы и национальная сборная были ограничены в правах на участие в турнирах под эгидой УЕФА. В течение трёх лет, вплоть до 1995 года, уже новые государства и соответственно клубы получили право вернуться в европейское сообщество. Но потери были невосполнимы. В 1991 году «Црвена Звезда» стала обладателем главного клубного трофея – Кубка европейских чемпионов, а сборная занимала восьмое место в рейтинге. После возвращения начинать пришлось с самых низов, и о тех успехах югославского футбола сейчас можно только вспоминать.

Приглашение российского арбитра на сбор судей – это всего лишь намёк на то, что про россиян не забыли, о них помнят. Но говорить о полноценном возвращении ещё преждевременно, как о возврате клубов и сборной, так и судей для обслуживания официальных матчей.

Первая ласточка

Очевиден прогресс в отношениях РФС с УЕФА. Известно, что с февраля этого года, отечественный футбольный союз прикладывает немалые усилия, чтобы вернуть арбитров и официальных лиц к работе в европейском футболе. Отметим, что, в отличие от клубов, названные лица не были отстранены от работы на международных матчах под эгидой УЕФА. Их просто не назначали, указывая на «проблемы с логистикой». Но мы же всё понимаем…

Из приведённых примеров очевидно, что даже самые неприятные события со временем забываются. Но для этого нужно время и, как отметил почетный президент УЕФА Вячеслав Колосков, соответствие международным показателям. Карасёв этим требованиям отвечает. Хочется верить, что приглашение Сергея Карасёва на сборы судей означает смену курса в полуторагодовой изоляции и даёт надежду на возврат в систему УЕФА не только судей, но и всего российского футбола.

Константин Лицин