Агент Магкеева рассказал о восстановлении игрока

Александр Клюев, представитель защитника столичного «Локомотива» Станислава Магкеева, рассказал о восстановлении футболиста.

«Стас восстанавливается, всё идёт по плану», — заявил агент 24-летнего игрока в интервью изданию «РБ Спорт». Напомним, что Станислав Магкеев не выходил на футбольное поле с мая текущего года. Во встрече 26-го тура Премьер-лиги против «Сочи» защитник получил разрыв передней крестообразной связки.

В прошедшем сезоне Станислав Магкеев провёл 26 матчей в футболке «железнодорожников». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего игрока в два с половиной миллиона евро.