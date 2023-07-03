Турецкий «Хатайспор» бесплатно усилился сербским защитником Николой Максимовичем, об этом сообщает клубная пресс-служба.

Максимович известен как центрдеф «Торино», «Наполи», «Црвены Звезды», а также столичного «Спартака», за который серб выступал в 2018 году. С сентября 2022 года 31-летний защитник находился без клуба, покинув «Дженоа». Transfermarkt оценивает игрока всего в 1,5 млн евро.

Напомним, что «Хатайспор» не доиграл минувший сезон турецкой Суперлиги из-за катастрофических землетрясений, которые затронули город Хатай 6 февраля 2023 года.