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Сёмин: «Зенит» не сможет пройти сезон без поражений

03 Июля 2023 • 16:43 Комментировать

Легенда московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, сможет ли «Зенит» пройти новый сезон без единого поражения.

«Пройти весь сезон без поражений практически невозможно, даже для «Зенита». Во всех чемпионатах лидеры допускают осечки. 30 матчей — очень большая дистанция, чтобы пройти ее без ошибок», — приводит слова Сёмина портал «РБ Спорт».

В минувшем сезоне «Зенит» потерпел всего два поражения, став чемпионом страны в пятый раз подряд. Старт нового розыгрыша Российской премьер-лиги запланирован на 21-23 июля. В первом туре подопечные Сергея Семака сыграют против «Пари НН».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Юрий Сёмин
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