В «Спартаке» сообщили, что восстановление Умярова прошло успешно

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов поделился информацией о состоянии хавбека Наиля Умярова.

«Восстановление Умярова прошло успешно, и сейчас он проводит подготовку к сезону. Нагрузки ему пока дозируют, чтобы плавно подвести к полноценной работе», — передает слова Зеленова «Спорт-Экспресс».

Однако представитель «красно-белых» добавил, что в некоторых упражнениях футболист уже принимает участие со всей командой.

В минувшем сезоне 23-летний Умяров принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров и получил одну желтую карточку.

Новый сезон РПЛ стартует 21-23 июля. В первом туре команда Гильермо Абаскаля сыграет с «Оренбургом».