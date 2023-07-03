Кавазашвили: «Соболеву надо работать и работать, чтобы быть похожим на Дзюбу»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили выразил мнение, что по игровым качествам нападающий «красно-белых» Александр Соболев уступает форварду «Локомотива» Артёму Дзюбе.

«Когда речь заходит о российских нападающих, мне на ум приходят два игрока — Дзюба и Кокорин. Соболев? Саше в «Спартаке» ещё надо работать и работать, чтобы быть похожим на Артёма, пока он не является его конкурентом», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 26-летний Соболев провёл за «Спартак» 32 матча, забил 15 голов и отдал девять результативных передач. На счету 34-летнего Дзюбы восемь мячей и пять ассистов в 13 встречах за «Локомотив».

Свой первый матч в новом сезоне «красно-белые» проведут 22 июля против «Оренбурга». «Железнодорожники» в этот же день встретятся с казанским «Рубином». Начало — в 15:00 по московскому времени.