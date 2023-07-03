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«Урал» снова арендовал Помазуна у ЦСКА официально

03 Июля 2023 • 16:25 Комментировать

Голкипер ЦСКА Илья Помазун отправился в аренду в «Урал».  Об этом «армейцы» сообщили в своем официальном телеграм-канале. Отмечается, что 26-летний футболист перед арендой продлил трудовое соглашение с «красно-синими» до 2028 года. Стоит добавить, что для Помазуна предстоящий сезон станет уже четвертым подряд в «Урале».

В минувшей кампании вратарь провел 39 матчей с учетом всех турниров, в которых пропустил 55 голов и 8 раз смог сыграть «на ноль». Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость Помазуна составляет два миллиона евро.

В чемпионате России – 2022/23 ЦСКА занял второе место, а «Урал» финишировал на 11-й строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
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