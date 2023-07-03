Итальянский агент заявил, что ничего не знает о возможных переходах Сперцяна и Хлусевича в клубы Серии А

Известный итальянский агент Федерико Пасторелло высказался о возможных переходах полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и защитника «Спартака» Даниила Хлусевича в итальянские клубы.

Ранее сообщалось, что интерес к 22-летнему Хлусевичу проявляют «Лацио», «Дженоа» и «Верона».

«Я ничего об этом не слышал. Сложно сказать, правда это или нет. Но я думаю, что такие трансферы по-прежнему возможны», — приводит слова Пасторелло «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Хлусевич провёл за «Спартак» 35 матчей и отметился четырьмя результативными передачами. На счету 23-летнего Сперцяна 14 голов и 14 передач в 41 игре за «Краснодар».