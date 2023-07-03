«Рубин» усилится нападающим из Косово

Нападающий «Осиека» Мирлинд Даку продолжит карьеру в «Рубине». Об этом сообщил тренер Исмет Муниши.

По словам специалиста, Даку подписал с казанским клубом трёхлетний контракт, а стоимость самого трансфера составила 1,5 миллиона евро.

«Я желаю Мирлинду успехов. Стоимость трансфера составляет 1,5 миллиона евро. Ему осталось только пройти медосмотр», — цитирует Муниши Nacionale.

Минувший сезон 25-летний Даку провёл в словенском клубе «Мура» на правах аренды. Нападающий принял участие в 37 матчах этой команды, забил 22 гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Косово в 800 тысяч евро.