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«Рубин» усилится нападающим из Косово

03 Июля 2023 • 15:58 Комментировать
Локомотив Москва
...
Рубин
22.07 15:00

Нападающий «Осиека» Мирлинд Даку продолжит карьеру в «Рубине». Об этом сообщил тренер Исмет Муниши.

По словам специалиста, Даку подписал с казанским клубом трёхлетний контракт, а стоимость самого трансфера составила 1,5 миллиона евро.

«Я желаю Мирлинду успехов. Стоимость трансфера составляет 1,5 миллиона евро. Ему осталось только пройти медосмотр», — цитирует Муниши Nacionale.

Минувший сезон 25-летний Даку провёл в словенском клубе «Мура» на правах аренды. Нападающий принял участие в 37 матчах этой команды, забил 22 гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Косово в 800 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Осиек трансферы футбола - лето 2023 Мирлинд Даку Исмет Муниши
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА РУБИН
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