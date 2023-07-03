Вратарь «Ахмата» Гиорги Шелия продлил контракт с командой. Об этом грозненский клуб сообщил в своем телеграм-канале. Новый договор 34-летнего футболиста с «Ахматом» рассчитан до середины 2025 года.

В сезоне-2022/23 Шелия принял участие в 34 матчах с учетом всех турниров, в которых пропустил 45 голов и восемь раз смог сохранить свои ворота «сухими». Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 500 тысяч евро.

По итогам минувшего сезона «Ахмат» занял пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков. В первом туре нового розыгрыша РПЛ подопечные Сергея Ташуева сыграют с «Крыльями Советов».