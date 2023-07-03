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В «Зените» постоянно высокая конкуренция — Сутормин

03 Июля 2023 • 15:16 Комментировать

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин ответил на вопрос об уровне конкуренции в санкт-петербургской команде.

«В «Зените» из года в год высокая конкуренция. Состав команды регулярно пополняют отличные футболисты. Большой плюс нашего клуба состоит в том, что все ребята стараются, не сбавляют обороты», — приводит слова Сутормина Metaratings.

В минувшем сезоне 29-летний футболист принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги «Зенит» встретится в гостях с «Пари НН» (21-23 июля).

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Сутормин
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