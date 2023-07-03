Агент Щенникова высказался о будущем футболиста

Сергей Пушкин, представитель бывшего защитника столичного ЦСКА Георгия Щенникова, высказался о будущем игрока.

«Пока конкретики нет. К Георгию интерес есть, всё в процессе. Сейчас рассматриваем разные варианты, в том числе и зарубеж. Спешить некуда, окно большое», — заявил агент футболиста в интервью изданию «РБ Спорт». По его словам, у Щенникова не будет проблем с физическим состоянием на момент подписания контракта с новым клубом, поскольку защитник занимается по индивидуальной программе.

Напомним, что Георгий Щенников выступал за ЦСКА с 2008 года, проведя 367 матчей в футболке «армейцев». 30 июня у футболиста истёк контракт с «армейцами».