Каряка: «Крыльям Советов» нужно закрывать позиции ушедших Пиняева и Коваленко»

Бывший игрок «Крыльев Советов» Андрей Каряка рассказал, какие позиции необходимо усилить самарскому клубу перед началом нового сезона.

Эксперт отметил, что прошедший сезон сложился для «Крыльев Советов» непросто, так как команду покинули многие лидеры, которых необходимо будет заменить.

«Нужно закрывать позиции ушедших Пиняева и Коваленко. Но всем нужно время на адаптацию, сложно, чтобы молодые игроки сразу начали показать футбол, который был до них», — цитирует Каряку Metaratings.

В прошлом сезоне «Крылья Советов» заняли 12-е место в турнирной таблице. Свой первый матч в новом розыгрыше чемпионата России самарцы проведут 22 июля против «Ахмата». Начало — в 15:00 по московскому времени.