«Локомотив» назвал соперников по товарищеским матчам

Московский «Локомотив» посредством официального телеграм-канала рассказал о том, против каких команд сыграет на тренировочных сборах.

6 июля подопечные Михаила Галактионова сыграют с калининградской «Балтикой», 9-го числа против «СКА-Хабаровска», а 14 июля встретятся с «Квантом» из Обнинска. Первые два спарринга состоятся на стадионе «РЖД Арена» в Москве со зрителями, а последняя встреча пройдет в Баковке.

Напомним, что в минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали 45 баллов после 30 матчей. Столичная команда финишировала на восьмой позиции в турнирной таблице.