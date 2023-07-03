Канчельскис: «Спартак» не станет чемпионом в новом сезоне, их амбиции раздуты прессой»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о перспективах «Спартака» в следующем розыгрыше чемпионата России.

По мнению эксперта, «красно-белым» не удастся выиграть чемпионство, так как амбиции этой команды сильно раздуты прессой. Канчельскис считает, что первое место займёт «Зенит», а следом за петербуржцами строчки между собой распределят ЦСКА, «Локомотив», «Спартак», «Динамо» и «Краснодар».

«Болельщики «красно-белых» предвкушают новый сезон и начинают строить воздушные замки, где «Спартак» выигрывает РПЛ. На деле же у команды в данный момент нет ресурса, чтобы всерьёз сражаться с «Зенитом» за первое место», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, что в последний раз «Спартак» выигрывал чемпионат России в 2017 году. Последний же на сегодняшний день трофей «красно-белым» покорился в 2022 году, когда команда Паоло Ваноли завоевала Кубок России.