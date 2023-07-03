Камоцци: «Спартак» всегда должен бороться за победу в РПЛ, это в ДНК клуба»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился ожиданиями от выступлений «красно-белых» в следующем сезоне.

«Спартак» всегда должен бороться за победу в РПЛ, это в ДНК клуба. Надеюсь, в новом сезоне Абаскаль сможет бросить вызов «Зениту», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, минувший розыгрыш РПЛ «Спартак» завершил на третьем месте в турнирной таблице, отстав от первого «Зенита» на 16 очков. В последний раз «красно-белые» выигрывали чемпионат России в 2017 году.

Свой первый матч в новом сезоне «Спартак» проведёт 22 июля против «Оренбурга». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.