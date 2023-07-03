Чинквини оценил возможность переезда российских игроков в Италию

Бывший менеджер российской сборной Оресте Чинквини высказался о возможности трансфера российского футболиста в Серию А.

«Сложно судить о реальности интереса клубов Серии А к российским игрокам, для меня самый очевидный показатель то, что ни в одной итальянской газете таких новостей не было», — заявил экс-функционер национальной команды в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, итальянские клубы не хотят дополнительных проблем, возможных из-за сотрудничества с российскими коллективами, поэтому такие трансферы видятся маловероятными.

Напомним, что ранее появились слухи об интересе нескольких итальянских команд к защитнику «Спартака» Даниилу Хлусевичу. В Серии А с 2020 года выступает экс-полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук.