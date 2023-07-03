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Чинквини оценил возможность переезда российских игроков в Италию

03 Июля 2023 • 12:49 Комментировать

Бывший менеджер российской сборной Оресте Чинквини высказался о возможности трансфера российского футболиста в Серию А.

«Сложно судить о реальности интереса клубов Серии А к российским игрокам, для меня самый очевидный показатель то, что ни в одной итальянской газете таких новостей не было», — заявил экс-функционер национальной команды в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, итальянские клубы не хотят дополнительных проблем, возможных из-за сотрудничества с российскими коллективами, поэтому такие трансферы видятся маловероятными.

Напомним, что ранее появились слухи об интересе нескольких итальянских команд к защитнику «Спартака» Даниилу Хлусевичу. В Серии А с 2020 года выступает экс-полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук.

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Оресте Чинквини
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