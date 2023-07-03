В «Спартаке» сообщили, когда вернётся Мартинс

Полузащитник Кристофер Мартинс в скором времени вернется в расположение московского «Спартака». Об этом в разговоре с журналистами рассказал глава пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов.

«Ожидаем Мартинса послезавтра. Он вернется даже раньше, чем ему положено. Пройдёт медосмотр и присоединится к команде», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-Экспресса».

26-летний полузащитник перешел в «Спартак» летом прошлого года, подписав контракт до конца июня 2026 года. В прошлом сезоне Премьер-лиги Кристофер забил два мяча и отдал три ассиста в 18 встречах.