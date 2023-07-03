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Мирзов получил предложение от турецкого клуба

03 Июля 2023 • 12:39 Комментировать

Бывший полузащитник подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов может переехать в Турцию. Заинтересованность в услугах 30-летнего вингера проявляет клуб «Эюспор», который выступает во втором дивизионе.

Как стало известно журналистам Sport24, турки уже сделали предложение Мирзову о сотрудничестве.

В минувшем сезоне Резиуан принял участие в 27 поединках за подмосковный коллектив. Полузащитник отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

По итогам прошлого сезона «Эюспор» финишировал на шестом месте во втором по силе дивизионе Турции.

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Евро-Футбол.Ру,
Резиуан Мирзов трансферы футбола - лето 2023 Эюспор
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