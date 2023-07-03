Мирзов получил предложение от турецкого клуба

Бывший полузащитник подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов может переехать в Турцию. Заинтересованность в услугах 30-летнего вингера проявляет клуб «Эюспор», который выступает во втором дивизионе.

Как стало известно журналистам Sport24, турки уже сделали предложение Мирзову о сотрудничестве.

В минувшем сезоне Резиуан принял участие в 27 поединках за подмосковный коллектив. Полузащитник отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

По итогам прошлого сезона «Эюспор» финишировал на шестом месте во втором по силе дивизионе Турции.