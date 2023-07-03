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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семшов дал совет Кузяеву, где продолжить карьеру

03 Июля 2023 • 12:25 Комментировать

Экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Игорь Семшов высказался касательно возможного перехода полузащитника Далера Кузяева в турецкий «Бешикташ».

«Ему надо ехать в Турцию и не бояться. Это шанс, его надо использовать по полной и пробовать свои силы за рубежом», - приводит слова Семшова издание «РБ Спорт».

Напомним, что Кузяев выступал за петербургский клуб с 2017 по 2023 год. В конце июня у него истек срок действия трудового соглашения с «сине-бело-голубыми».

В прошлом сезоне чемпионата России полузащитник провел 26 матчей, забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Зенит Бешикташ Далер Кузяев
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