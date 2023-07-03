Семшов дал совет Кузяеву, где продолжить карьеру

Экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Игорь Семшов высказался касательно возможного перехода полузащитника Далера Кузяева в турецкий «Бешикташ».

«Ему надо ехать в Турцию и не бояться. Это шанс, его надо использовать по полной и пробовать свои силы за рубежом», - приводит слова Семшова издание «РБ Спорт».

Напомним, что Кузяев выступал за петербургский клуб с 2017 по 2023 год. В конце июня у него истек срок действия трудового соглашения с «сине-бело-голубыми».

В прошлом сезоне чемпионата России полузащитник провел 26 матчей, забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.