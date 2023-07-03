Спортивный директор «Оренбурга»: «Ярошик — хороший парень, ребята привыкают к нему»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о сборах команды, которые проводит новый главный тренер Иржи Ярошик.

По словам Андреева, чешский специалист наладил процесс коммуникации со своими подопечными, и команда постепенно принимает идеи нового тренера.

«Пока всё хорошо, идёт естественный процесс адаптации. Тренировочный процесс сильно не изменился. Иржи – хороший парень, ребята привыкают к нему», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

Напомним, что 45-летний Ярошик возглавил «Оренбург» нынешним летом, сменив на этом посту своего соотечественника Марцела Личку, который перешёл в «Динамо». Свой первый матч в новом сезоне «Оренбург» проведёт 22 июля против «Спартака». Начало — в 15:00 по московскому времени.