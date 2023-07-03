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Круговой: «Скорее всего, Вендел не вернётся в «Зенит»

03 Июля 2023 • 12:07 Комментировать

Защитник петербургского «Зенита» Данил Круговой поделился мнением о будущем в команде бразильского полузащитника Вендела.

«Не общался с Венделом по поводу будущего. Скорее всего, он не вернется, будет искать новую команду. Это большая потеря», - цитирует футболиста издание Sport24.

Ранее появилась информация, что Вендела хочет купить «Коринтианс». Бразильский клуб готов выделить на сделку 18 миллионов евро.

25-летний южноамериканец выступает за петербургский коллектив с осени 2020 года. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.

В прошлом сезоне Вендел забил восемь голов и отдал три ассиста в 25 матчах РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Данил Круговой Маркус Вендел
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