В агентстве KALA STARS MANAGEMENT в интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» высказались о будущем защитника «Сочи» Вани Дркушича.

Ранее турецкое издание Fotomac сообщило о том, что Дркушич может покинуть Россию и перебраться в «Трабзонспор».

«Всё, что можем вам сказать, что мы общаемся со многими клубами по поводу Вани, но ничего конкретного, никаких договорённостей по нему нет», — заявили в агентстве.

Напомним, Дркушич защищает цвета «Сочи» с января 2022 года, его действующий контракт с южанами рассчитан до середины 2025 года. В минувшем сезоне 23-летний словенец провёл 31 матч, забил два гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Дркушича в 3 миллиона евро.