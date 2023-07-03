Инсайдер: «Кузяев объявит о решении через несколько дней»

Журналист Серкан Дикме, который работает в турецких спортивных СМИ, прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника петербургского «Зенита» Далера Кузяева в стамбульский «Бешикташ».

«Игрок объявит о своем решении через несколько дней. Кузяев не дал точного ответа, перейдет он в Бешикташ или нет», - передает слова инсайдера «Спорт-Экспресс».

Далер является футболистом «сине-бело-голубых» с 2017 года. В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги полузащитник провел 26 поединков за команду Сергея Семака, отметившись пятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.