Дуймович: «Личка сделал правильный выбор, «Динамо» — одна из лучших команд в РПЛ по составу и деньгам»

Бывший игрок «Динамо» Томислав Дуймович высказался о назначении Марцела Лички на пост главного тренера «бело-голубых».

Хорват сравнил путь чешского специалиста с карьерой бывшего наставника пермского «Амкара» и ряда других команд РПЛ Миодрага Божовича. Дуймович отметил, что Личка уже успел освоиться в России, так как ранее сумел добиться успеха в «Оренбурге», заняв с этой командой седьмое место по итогам минувшего розыгрыша чемпионата страны.

«Думаю, что Марцел сделал правильный выбор. Московская команда — одна из лучших в РПЛ по составу и деньгам. Посмотрим, какого результата достигнет чех в российском топ-клубе», — приводит слова Дуймовича Sport24.

Напомним, что в прошедшем сезоне «Динамо» возглавлял сербский тренер Славиша Йоканович, который был уволен 14 мая нынешнего года.