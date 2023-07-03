Семак: «Возвращение Вендела полностью на контроле руководства «Зенита»

Рулевой петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о ситуации с полузащитником Венделом, не вернувшимся в клуб.

«Медведев на контакте с представителями Вендела. Это полностью на контроле клуба. Мы отталкиваемся и готовимся в том составе, что у нас есть», - приводятся слова специалиста на страницах издания «Чемпионат».

Бразильский полузащитник перебрался в петербургский клуб из лиссабонского «Спортинга» осенью 2020 года. В составе «сине-бело-голубых» Вендел сыграл 88 поединков, в которых записал на свой счет 15 забитых мячей и 13 голевых передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/2027.