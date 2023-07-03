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Кигинько: «Кухарчук понимал, что пойдёт в «Пари НН», других вариантов не рассматривал»

03 Июля 2023 • 11:21 Комментировать
Пари НН
...
Зенит
22.07 15:00

Дмитрий Кигинько, представитель новобранца «Пари НН» Ильи Кухарчука, прокомментировал переход своего клиента в нижегородский клуб из «Торпедо».

По словам Кигинько, после расторжения контракта с «Торпедо» Кухарчук не рассматривал никакие другие варианты, кроме перехода в «Пари НН».

«Его позвал главный тренер Сергей Юран, рассчитывает на помощь Ильи. Расторгая контракт с «Торпедо», Кухарчук понимал, что пойдёт в Нижний, других вариантов не рассматривал», — цитирует Кигинько «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 32-летний Кухарчук провёл за «Торпедо» 10 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ранее вингер также выступал за «Химки», «Томь», «Балтику», «Анжи», «Урал» и «Рубин».  

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Евро-Футбол.Ру,
Илья Кухарчук Пари НН Дмитрий Кигинько
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