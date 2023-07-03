Защитник Дмитрий Живоглядов, который на днях покинул московский «Локомотив», на правах свободного агента перешел в «Пари НН». Как информирует пресс-служба клуба, с 29-летним игроком подписан контракт на три года. За нижегородцев он будет выступать под 27-м номером.

Дмитрий ушел из «Локомотива» в связи с истечением срока действия трудового договора. За «железнодорожников» защитник играл с 2019 года. В общей сложности Живоглядов провел за москвичей 94 поединка, в которых отметился десятью голевыми передачами.

По итогам прошлого сезона «Пари НН» финишировал на 13-м месте в РПЛ и через стыковые матчи остался в элитном дивизионе, одолев «Родину» (3:2).