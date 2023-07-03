Отец Кузяева отреагировал на информацию о согласии Далера перейти в «Бешикташ»

Адьям Кузяев, который является отцом полузащитника петербургского «Зенита» Далера Кузяева, прокомментировал информацию о том, что его сын якобы принял предложение турецкого «Бешикташа».

«Какое-либо издание что-то напишет, и я должен комментировать. Поинтересуйтесь об этом у тех, кто написал», - передает слова Кузяева-старшего издание «Спорт-Экспресс».

Далер выступает за петербургский коллектив с 2017 года. В прошедшем сезоне российский полузащитник поучаствовал в 26 поединках за «Зенит», в которых записал на свой счет пять забитых мячей и шесть результативных передач.