Тренер ЦСКА Фоменко — об Игнатьеве: «Человек по природе своей существо ленивое, только отдыхать, кайфовать»

Тренер ЦСКА Олег Фоменко, ранее работавший в «Краснодаре», поделился мнением об экс-нападающем «быков» Иване Игнатьеве, который сейчас принадлежит «Сочи».

По мнению специалиста, негативное влияние на карьеру Игнатьева оказала его расслабленность, которая могла возникнуть из-за чрезмерного внимания со стороны футбольной общественности.

«Человек по природе своей существо ленивое. Только отдыхать, кайфовать. Если на тебя такое сваливается в 20 лет — так тем более», — приводит слова Фоменко Sport24.

Минувший сезон Игнатьев провёл в «Локомотиве». В составе «железнодорожников» 24-летний нападающий провёл 27 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.