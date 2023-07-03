Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступления полузащитника «сине-бело-голубых» Зелимхана Бакаева.

- Когда Бакаев перешёл в «Зенит», вы отнеслись к этому скептически из-за его спартаковского прошлого, или оценили это как трансфер классного игрока?

- Скорее, второе. Когда он подписал контракт с «Зенитом», я был уверен, что он составит конкуренцию остальным футболистам. Он сильный и универсальный спортсмен: обводка, пас, завершающий удар - всё при нём. Я думал, что он составит конкуренцию Кузяеву. Получилось так, что он эту борьбу проиграл. Сейчас Зелимхан находится в сложной ситуации. По манере игры он, конечно, спартаковец. Посмотрим, что будет с комплектованием команды в следующем сезоне. Непонятно, что будет с Малкомом, Венделом и Клаудиньо. В текущей ситуации Зелимхан правильно поступает, оставаясь в «Зените». Остаётся пожелать ему приобрети дополнительную уверенность и в хорошем смысле спортивную нахальность. Ему всего 27 лет, это возраст расцвета для таких футболистов. Наверняка он получит игровое время в товарищеском турнире.

- Вы допускаете, что он сможет вернуться к своей форме времён «Спартака»?

- Чтобы к ней вернуться, надо выходить на поле. Чтобы выходить на поле, надо показывать качественную работу не тренировках. Надеюсь, он сможет вернуться на свой былой уровень. Повторно отмечу, что он по манере игры немного отличается от своих одноклубников. Пока он не вписался в ансамбль этой бразильской карусели.

- В целом вы склонны думать, что у него не получается именно из-за того, что «Спартак» и «Зенит» - принципиальные соперники?

- Понятно, что болельщикам «Спартака» было бы приятнее, если бы он остался в Москве. Тем не менее, Бакаев захотел выступать за «Зенит», а руководители клубов на своём уровне тоже приняли соответствующее решение. Он мог оказаться в тех же ЦСКА, «Динамо» или «Локомотиве». Профессиональный футболист действует в своих профессиональных интересах. Да, могут возникать вопросы к тому, что он долго выступал за «Спартак», а потом перешёл в стан другого статусного клуба, но это в любом случае его выбор.