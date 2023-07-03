Игрок «Зенита» Адамов: «Надеюсь, никто из бразильцев не уйдёт»

Защитник петербургского «Зенита» Арсен Адамов высказался об игре бразильских легионеров команды в прошедшем сезоне.

«Это высококлассные футболисты. Будет трудно, если они все уйдут. Надеюсь, никто не уйдет», - передает слова игрока издание «Известия».

В последнее время в прессе сообщается, что ряды петербургского коллектива могут покинуть Вендел и Клаудиньо.

В минувшем сезоне «Зенит» досрочно стал чемпионом России. Подопечные Сергея Семака выиграли чемпионский титул в пятый раз подряд. На втором месте финишировал московский ЦСКА, а тройку призеров замкнул столичный «Спартак».