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Личка хочет вернуть «Динамо» в топ-3: Оцениваем шансы «бело-голубых»

03 Июля 2023 • 10:14 Комментировать (1)

Новый главный тренер «Динамо» Марцел Личка хочет добиться с новой командой успехов. Сетевое издание«Евро-Футбол.Ру» размышляет, насколько это возможно.

Что покажет Личка в «Динамо»

«Динамо», расставшись со Славишей Йокановичем, активно искало тренера и в итоге назначило Марцела Личку. Судя по всему, чех не был главным претендентом, сообщалось об интересе к ряду сербских специалистов, а также к Леониду Слуцкому. Однако они отказались. При этом «Динамо» выбрало лучшего специалиста из тех, кто был доступен на российском рынке.

Личка здорово себя зарекомендовал с «Оренбургом», который был довольно ершистой командой. Не зря уральцы заняли место в середине таблицы и вовсе не опасались за сохранение прописки, как это часто бывает с выходцами из Первой лиги. Однако вопрос в том, сможет ли Личка перенести на «Динамо» свои умения. «Оренбург» играл весело в атаке, но имел сложности в обороне. При этом против уральцев никто не закрывался, в то время как «Динамо» не будет себя чувствовать так же вольготно. Едва ли у москвичей будет такой простор в атаке, что намекает на потенциальные проблемы футбола Лички.

Обладает ли «Динамо» составом на место в топ-3

Тренер – это важно, но для удачного результата важно иметь хороший состав. Два года назад «Динамо» было третьим и дошло до финала Кубка России. Однако прошлым летом «бело-голубые» потеряли Шиманьски, Моро, Бальбуэна и Варела. Заменить их футболистами сопоставимого уровня не получилось.

Этим летом «Динамо» пока что тоже не слишком активно на трансферном рынке, а без усиления добиться успеха будет сложно. Конечно, это общая проблема для всех российских коллективов, но кто-то умудряется находить усиление, а кому-то это не удаётся. Без серьёзного усиления надеяться, что «Динамо» сможет наравне конкурировать с другими клубами, кажется наивным.

Какие клубы будут претендовать на топ-3

Очевидно, что в тройке лучших следующего сезона будет «Зенит». Питерский клуб остаётся главным претендентом на чемпионство, и нет ни одной предпосылки считать, что «сине-бело-голубые» покинут топ-3. Даже если подопечные Семака каким-то образом не окажутся на первой строчке, то уж вторыми или в крайнем случае третьими будут.

Вряд ли стоит ждать, что ЦСКА ослабеет. «Армейцы» по ходу прошлого сезона только добавляли, в итоге став вторыми в чемпионате и выиграв кубок страны. Судя по всему, всех лидеров ЦСКА сохранит, Владимир Федотов пост главного тренера тоже не покидает. Так что нет предпосылок, что и «армейцы» выпадут из тройки. Во всяком случае сейчас именно эта команда выглядит второй по силе в стране.

Если давать прогноз на новый сезон в начале июля, то едва ли не главным претендентом на попадание в тройку на будущий сезон выглядит «Локомотив». «Железнодорожники» после смены тренера зимой и грамотной селекции резко прибавили. «Локомотив» продолжает усиление с умом и явно намерен в следующем сезоне выступить удачно. Также на место в тройке будет претендовать «Спартак», хотя непонятно, чего ждать от «красно-белых». Весну подопечные Гильермо Абаскаля провалили, и пока непонятно, сумеет ли испанец вернуть команде осеннюю форму.

Не забудем про «Ростов», где Валерий Карпин построил сильную команду, и «Краснодар», где Владимир Ивич начал проделывать хорошую работу весной. «Быки» также могут ещё добавить.

Попадёт ли «Динамо» в топ-3

Вообще пока непонятно, смогут ли «бело-голубые» пробиться так высоко. Конечно, Захарян и Тюкавин могут выдать гениальный сезон и втащить команду на самый верх. Однако принимать надежды на преображение молодых ребят как реальный фактор не стоит. В остальном же у «Динамо» пока не видно ресурсов, чтобы гарантированно быть выше конкурентов.

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Откровенно говоря, не очень понятно, зачем в текущих реалиях ставить задачу попасть в топ-3. Мы все надеемся, что российские клубы вернут в еврокубки, но всё же рассчитывать на это пока не следует. В этом случае кажется, что уж лучше поставить задачу выиграть Кубок России, это по крайней мере будет полноценный трофей. Тем более что в этом турнире, в отличие от чемпионата, возможно всё.

Бывшие

Важно отметить то обстоятельство, что «Динамо» в современных реалиях за последние несколько лет поменяли не так много тренеров. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет таблицу тренеров «Динамо» последних лет и сколько дней они возглавляли столичный коллектив.

Имя
Назначен
Увольнение
Время в должности
Матчи
Очков за матч
Марцел Личка01.07.2023    
Павел Алпатов15.05.202330.06.202346 дней31,00
Славиша Йоканович17.06.202214.05.2023331 день371,49
Сандро Шварц14.10.202030.06.2022624 дня571,82
Кирилл Новиков08.11.201929.09.2020326 дней251,6
Дмитрий Хохлов07.10.201705.10.2019728 дней631,21
Юрий Калитвенцев06.06.201607.10.2017488 дней541,91

Роман Андреев

 


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Тогда днищу для начала надо вылететь в ФНЛ)
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