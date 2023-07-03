Личка хочет вернуть «Динамо» в топ-3: Оцениваем шансы «бело-голубых»

Новый главный тренер «Динамо» Марцел Личка хочет добиться с новой командой успехов. Сетевое издание«Евро-Футбол.Ру» размышляет, насколько это возможно.

Что покажет Личка в «Динамо»

«Динамо», расставшись со Славишей Йокановичем, активно искало тренера и в итоге назначило Марцела Личку. Судя по всему, чех не был главным претендентом, сообщалось об интересе к ряду сербских специалистов, а также к Леониду Слуцкому. Однако они отказались. При этом «Динамо» выбрало лучшего специалиста из тех, кто был доступен на российском рынке.

Личка здорово себя зарекомендовал с «Оренбургом», который был довольно ершистой командой. Не зря уральцы заняли место в середине таблицы и вовсе не опасались за сохранение прописки, как это часто бывает с выходцами из Первой лиги. Однако вопрос в том, сможет ли Личка перенести на «Динамо» свои умения. «Оренбург» играл весело в атаке, но имел сложности в обороне. При этом против уральцев никто не закрывался, в то время как «Динамо» не будет себя чувствовать так же вольготно. Едва ли у москвичей будет такой простор в атаке, что намекает на потенциальные проблемы футбола Лички.

Обладает ли «Динамо» составом на место в топ-3

Тренер – это важно, но для удачного результата важно иметь хороший состав. Два года назад «Динамо» было третьим и дошло до финала Кубка России. Однако прошлым летом «бело-голубые» потеряли Шиманьски, Моро, Бальбуэна и Варела. Заменить их футболистами сопоставимого уровня не получилось.

Этим летом «Динамо» пока что тоже не слишком активно на трансферном рынке, а без усиления добиться успеха будет сложно. Конечно, это общая проблема для всех российских коллективов, но кто-то умудряется находить усиление, а кому-то это не удаётся. Без серьёзного усиления надеяться, что «Динамо» сможет наравне конкурировать с другими клубами, кажется наивным.

Какие клубы будут претендовать на топ-3

Очевидно, что в тройке лучших следующего сезона будет «Зенит». Питерский клуб остаётся главным претендентом на чемпионство, и нет ни одной предпосылки считать, что «сине-бело-голубые» покинут топ-3. Даже если подопечные Семака каким-то образом не окажутся на первой строчке, то уж вторыми или в крайнем случае третьими будут.

Вряд ли стоит ждать, что ЦСКА ослабеет. «Армейцы» по ходу прошлого сезона только добавляли, в итоге став вторыми в чемпионате и выиграв кубок страны. Судя по всему, всех лидеров ЦСКА сохранит, Владимир Федотов пост главного тренера тоже не покидает. Так что нет предпосылок, что и «армейцы» выпадут из тройки. Во всяком случае сейчас именно эта команда выглядит второй по силе в стране.

Если давать прогноз на новый сезон в начале июля, то едва ли не главным претендентом на попадание в тройку на будущий сезон выглядит «Локомотив». «Железнодорожники» после смены тренера зимой и грамотной селекции резко прибавили. «Локомотив» продолжает усиление с умом и явно намерен в следующем сезоне выступить удачно. Также на место в тройке будет претендовать «Спартак», хотя непонятно, чего ждать от «красно-белых». Весну подопечные Гильермо Абаскаля провалили, и пока непонятно, сумеет ли испанец вернуть команде осеннюю форму.

Не забудем про «Ростов», где Валерий Карпин построил сильную команду, и «Краснодар», где Владимир Ивич начал проделывать хорошую работу весной. «Быки» также могут ещё добавить.

Попадёт ли «Динамо» в топ-3

Вообще пока непонятно, смогут ли «бело-голубые» пробиться так высоко. Конечно, Захарян и Тюкавин могут выдать гениальный сезон и втащить команду на самый верх. Однако принимать надежды на преображение молодых ребят как реальный фактор не стоит. В остальном же у «Динамо» пока не видно ресурсов, чтобы гарантированно быть выше конкурентов.

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Откровенно говоря, не очень понятно, зачем в текущих реалиях ставить задачу попасть в топ-3. Мы все надеемся, что российские клубы вернут в еврокубки, но всё же рассчитывать на это пока не следует. В этом случае кажется, что уж лучше поставить задачу выиграть Кубок России, это по крайней мере будет полноценный трофей. Тем более что в этом турнире, в отличие от чемпионата, возможно всё.

Бывшие

Важно отметить то обстоятельство, что «Динамо» в современных реалиях за последние несколько лет поменяли не так много тренеров. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет таблицу тренеров «Динамо» последних лет и сколько дней они возглавляли столичный коллектив.

Имя Назначен Увольнение Время в должности Матчи Очков за матч Марцел Личка 01.07.2023 Павел Алпатов 15.05.2023 30.06.2023 46 дней 3 1,00 Славиша Йоканович 17.06.2022 14.05.2023 331 день 37 1,49 Сандро Шварц 14.10.2020 30.06.2022 624 дня 57 1,82 Кирилл Новиков 08.11.2019 29.09.2020 326 дней 25 1,6 Дмитрий Хохлов 07.10.2017 05.10.2019 728 дней 63 1,21 Юрий Калитвенцев 06.06.2016 07.10.2017 488 дней 54 1,91

Роман Андреев