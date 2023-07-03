Бывший футболист подмосковных «Химок» Дмитрий Тихий трудоустроился в Российской премьер-лиге. Новым местом работы игрока стал «Пари НН». В нижегородском коллективе хавбек взял 26-й номер.

«Дмитрий, удачи в составе «Пари НН», - говорится в прощальной публикации подмосковного коллектива.

В прошедшем сезоне Дмитрий поучаствовал в девяти поединках Премьер-лиги, после чего досрочно расторг трудовое соглашение с «Химками». Помимо команды из Подмосковья Тихий выступал за «Луч-Энергию», воронежский «Факел» и «Томь».

Добавим, что по итогам прошлого сезона «Пари НН» сохранил место в РПЛ.