Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
17000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
100000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
15000 ₽ Получить
1000 ₽ Получить
20000 ₽ Получить
7000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бразильский клуб готов купить Вендела за 18 млн евро

03 Июля 2023 • 07:26 Комментировать

Хавбек петербургского «Зенита» Вендел имеет вариант продолжения карьеры у себя на родине. Согласно сведениям Egool, в услугах бразильского полузащитника заинтересован «Коринтианс». Клуб готов арендовать футболиста с правом последующего выкупа за 18 миллионов евро. «Сине-бело-голубые» пока никак не отреагировали на это предложение.

Вендел присоединился к «Зениту» в октябре 2020 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 24 миллиона евро.

В прошлом сезоне бразилец сыграл 25 матчей в Премьер-лиге, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Коринтианс Маркус Вендел
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
17000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
100000 ₽ Получить
10000 ₽ Получить
15000 ₽ Получить
1000 ₽ Получить
20000 ₽ Получить
7000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Июля
09:27 · Россия. Премьер-лига
Круговой: «Цель «Зенита» на предстоящий сезон — шестое чемпионство подряд и Кубок России»
07:26 · Россия. Премьер-лига
Бразильский клуб готов купить Вендела за 18 млн евро
00:10 · Россия. Премьер-лига
Кузяев принял предложение «Бешикташа» слухи
02 Июля
23:31 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: Хотелось бы увидеть, как Карпин тренирует в Испании
22:08 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис готовится принять новую команду
21:23 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» определились с желаемой суммой трансфера Клаудиньо 1
21:15 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Бакаева взяли не для усиления «Зенита», а чтобы ослабить «Спартак»
20:14 · Россия. Премьер-лига
«Коринтианс» может побороться с «Фламенго» за Клаудиньо
20:07 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА опровергают интерес к бровочнику ПАОКа
19:57 · Россия. Премьер-лига
Ярошик может пропустить стартовые матчи РПЛ
19:46 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Спартак» поздравил Бакаева, но не поздравил Федуна»
19:25 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Зная амбиции «Динамо», вряд ли руководство могло поставить такую задачу»
19:17 · Россия. Премьер-лига
Гладилин: «В «Зените» есть костяк футболистов, которые сильнее Бакаева»
18:57 · Россия. Премьер-лига
Гладилин уверен, что «Спартак» правильно поступил, поздравив Бакаева
18:44 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой считает, что прогресс Малкома связан с уходом Дзюбы
Все новости
Рекомендуем