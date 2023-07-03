Бразильский клуб готов купить Вендела за 18 млн евро

Хавбек петербургского «Зенита» Вендел имеет вариант продолжения карьеры у себя на родине. Согласно сведениям Egool, в услугах бразильского полузащитника заинтересован «Коринтианс». Клуб готов арендовать футболиста с правом последующего выкупа за 18 миллионов евро. «Сине-бело-голубые» пока никак не отреагировали на это предложение.

Вендел присоединился к «Зениту» в октябре 2020 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 24 миллиона евро.

В прошлом сезоне бразилец сыграл 25 матчей в Премьер-лиге, забил восемь голов и сделал три результативные передачи.