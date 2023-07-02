Рианчо: Хотелось бы увидеть, как Карпин тренирует в Испании

Бывший наставник столичного «Спартака» Рауль Рианчо высказался о карьерных перспективах Валерия Карпина.

«Да, мне бы хотелось увидеть, как Карпин тренирует клуб Ла Лиги. Думаю, он один из немногих российских специалистов, которые способны удачно работать в Европе», — заявил испанский специалист, чьи слова приводит издание «РБ Спорт».

Среди ключевых аргументов для успешной карьеры Карпина эксперт выделил хорошие теоретические знания, прогрессивный взгляд на футбол и игровой опыт в Испании. Тем не менее, по мнению Рианчо, сейчас в Европе не заинтересованы в приглашении российского специалиста.

Напомним, что Валерий Карпин руководит сборной России с 2021 года, совмещая работу во главе «Ростова». Прежде специалист возглавлял «Спартак» и испанскую «Мальорку».