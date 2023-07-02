Канчельскис готовится принять новую команду

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис готовится к возобновлению тренерской карьеры.

- Сейчас нахожусь за границей. На переговорах как раз нахожусь. Переговоры продвигаются хорошо, все отлично, - приводит слова 54-летнего наставника «Матч ТВ».

Не исключено, что новой командой Канчельскиса будет коллектив из азиатского региона. Примечательно, что последим местом работы тренера был «Навбахор» из Узбекистана. После чего с 2020 года наставник пребывал в творческом отпуске. Канчельскис ранее возглавлял «Носту», «Торпедо-ЗИЛ», «Уфу», «Волгу», «Юрмалу» и «Солярис».