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В «Зените» определились с желаемой суммой трансфера Клаудиньо

02 Июля 2023 • 21:23 Комментировать (1)

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо хотел бы остаться в Бразилии и не возвращаться в стан клуба перед началом нового сезона, и «сине-бело-голубые» готовы рассмотреть потенциальные предложения по бразильцу.

При этом у «Зенита» есть несколько требований: расставание с Клаудиньо будет не по инициативе питерского клуба, а также потенциальный покупатель прав на футболиста должен будет раскошелиться на 30 млн евро, сообщает «Спорт-Экспресс». При этом в стане чемпионов РПЛ не подтверждают информацию о готовности удовлетвориться суммой порядка 18 млн евро.

Напомним, что главным претендентом на Клаудиньо считается «Фламенго», трансферная стоимость футболиста оценивается в 20 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудиньо
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Комментарии (1)
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superzina
02 Июля 2023 в 22:46
30.0 - Заградительная цена . Сомнительно ,что кто-то ее даст .
Зенит сильно рискует получить в составе двух явно не мотивированных игроков .
Причем "заразных" , имеющих влияние на остальную бразильскую "банду" .
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