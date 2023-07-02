В «Зените» определились с желаемой суммой трансфера Клаудиньо

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо хотел бы остаться в Бразилии и не возвращаться в стан клуба перед началом нового сезона, и «сине-бело-голубые» готовы рассмотреть потенциальные предложения по бразильцу.

При этом у «Зенита» есть несколько требований: расставание с Клаудиньо будет не по инициативе питерского клуба, а также потенциальный покупатель прав на футболиста должен будет раскошелиться на 30 млн евро, сообщает «Спорт-Экспресс». При этом в стане чемпионов РПЛ не подтверждают информацию о готовности удовлетвориться суммой порядка 18 млн евро.

Напомним, что главным претендентом на Клаудиньо считается «Фламенго», трансферная стоимость футболиста оценивается в 20 млн евро.