Деменко: «Бакаева взяли не для усиления «Зенита», а чтобы ослабить «Спартак»

Эксперт Максим Деменко не удивлён трудностям полузащитника Зелимхана Бакаева в дебютном сезоне в «Зените». Экс-футболист считает, что Бакаеву было бы крайне сложно потеснить из состава Малкома или Клаудиньо. Более того, у Деменко есть еще одна версия перехода хавбека из «Спартака» в «Зенит» на правах свободного агента.

- Сейчас видно, что Бакаева взяли не для усиления «Зенита». Его взяли, чтобы ослабить «Спартак», - цитирует Деменко «Газета.Ру».

В прошлом сезоне Бакаев сыграл в 17 матчах Премьер-лиги, в основном появляясь на поле со скамейки запасных. 27-летний полузащитник - воспитанник «Спартака». До «Зенита» помимо «красно-белых» он играл за «Арсенал» на правах аренды.