«Коринтианс» может побороться с «Фламенго» за Клаудиньо

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо может остаться в Бразилии перед новым сезоном РПЛ. Один из лидеров питерской команды намерен продолжить карьеру на родине. Как оказалось, помимо «Фламенго» на него претендует «Коринтианс».

- Для меня это игрок другого уровня, просто превосходный. Но у меня нет конкретной информации о том, есть ли намерения у «Коринтианса» его заполучить, - заявил UOL главный тренер Хорхе Сампаоли.

Напомним, что у Клаудиньо контракт с «Зенитом» до лета 2027 года, а его стоимость на трансферном рынке оценивается в 20 млн евро. В прошлом сезоне бразилец забил пять мячей в 30 поединках за «Зенит».