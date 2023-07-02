В ЦСКА опровергают интерес к бровочнику ПАОКа

В воскресенье появилась информация об интересе руководства ЦСКА к игроку ПАОКа Халеду Нарею. 28-летний футболист из Германии играет в своем клубе по всей правой бровке и мог бы пригодиться «красно-синим». Об интересе со стороны столичного клуба заявил агент футболиста Эрсин Акан.

- Нет, ЦСКА не интересуется данным игроком, - так прокомментировал «Матч ТВ» данную информацию Кирилл Брейдо, директор «армейцев» по коммуникациям.

Отметим, что Нарей провел в ПАОКе только один год, но здорово проявил себя впереди - 8 голов и 11 ассистов в 35 матчах. Его трансферная стоимость оценивается в 3 млн евро.