Ярошик может пропустить стартовые матчи РПЛ

Новый главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик рискует пропустить начало сезона в Премьер-лиге. Несмотря на то, что чешский специалист уже неделю готовит команду, он до сих пор не получил рабочую визу. Об этом сообщает «РБ Спорт».

45-летний тренер рассчитывает решить этот вопрос до 16 июля, когда его подопечные вернутся на родину. Тем временем «Оренбург» готовится к сезону в Турции.

Напомним, что 22 июня Ярошик сменил Марцела Личку на должности наставника «Оренбурга». У него есть опыт работы главным тренером в словенском и чешских клубах.

В прошлом сезоне оренбуржцы заняли восьмое место в Премьер-лиге.