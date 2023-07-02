Деменко: «Спартак» поздравил Бакаева, но не поздравил Федуна»

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко раскритиковал поздравление с днём рождения со стороны руководства клуба экс-игрока «красно-белых» Зелимхана Бакаева. Полузащитник уже год играет в «Зените», принципиальном сопернике «Спартака».

- «Спартак» поздравил Бакаева, но не поздравил Федуна. Это очень некрасиво по отношению к Федуну, - приводит слова Деменко «Газета.Ру».

Экс-игрок уверен, что «Спартак» должен поздравлять всех, тем более что вклад Леонида Федуна в успехи команды гораздо важнее, чем у Бакаева. Напомним, что прошлым летом Федун отошел от дел, возглавляя клуб на протяжении 18 лет.