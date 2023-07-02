Орещук: «Зная амбиции «Динамо», вряд ли руководство могло поставить такую задачу»

Бывший руководитель спортивного департамента «Динамо» Роман Орещук не верит в то, что руководство клуба поставило перед главным тренером Марцелом Личкой задачу попасть в пятерку лучших команд Премьер-лиги. О такой цели на сезон ранее заявил новый наставник «бело-голубых».

- Зная амбиции «Динамо», вряд ли руководство могло поставить такую задачу. Видимо, тут кто‑то лукавит, - заявил Орещук «Матч ТВ».

Также бывший спортивный директор удивился тому, что цели команды уже не те, что в прошлом году, - попадание в тройку и победа в кубковом турнире.

Напомним, что сезон 2022/23 динамовцы провалили, хотя изначально боролись за медали.