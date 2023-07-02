Гладилин: «В «Зените» есть костяк футболистов, которые сильнее Бакаева»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин назвал причину того, что у Зелимхана Бакаева мало игровой практики в «Зените».

«Бакаеву сложно заиграть в «Зените». Там есть костяк футболистов, которые сильнее его», - приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

Также экс-футболист ответил на вопрос о будущем Бакаева. Валерий Гладилин отказался дать совет полузащитнику, стоит ли ему оставаться в «Зените» и пытаться выиграть конкуренцию у сильных одноклубников.

Напомним, что Бакаев год назад сменил «Спартак» и на «Зенит» и в новой команде провел 17 матчей.