Гладилин уверен, что «Спартак» правильно поступил, поздравив Бакаева

Бывший игрок «Спартака» Зелимхан Бакаев получил поздравления с днем рождения от руководства «красно-белых», что породило волну недовольства со стороны некоторых специалистов и болельщиков. В частности жена экс-владельца клуба Леонида Федуна, Зарема Салихова была возмущена из-за сложившейся ситуации.

- Это нормально и порядочно, - так отреагировал на скандал экс-игрок «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ру».

Гладилин не считает футболиста предателем, так как он не мог себя раскрыть в столичной команде и в итоге перешел в «Зенит» на правах свободного агента. В прошлом году Бакаев забил один гол в 17 поединках в составе питерцев.