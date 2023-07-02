Андрей Мостовой считает, что прогресс Малкома связан с уходом Дзюбы

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой поделился комментарием о своём одноклубнике Малкоме Филипе.

«Малком для меня — открытие в этом году. Три года ничего особенного не было. А сейчас реально на тренировке смотришь на него, пытаешься учиться у него», — цитирует Мостового «РИА Новости».

По мнению футболиста, прогрессу Малкома поспособствовал уход Артёма Дзюбы, ведь он был лидером команды. После ухода Дзюбы Малкому стало комфортнее, он занял место лидера, добавил Мостовой.

В минувшем сезоне Малком забил 26 голов и записал на свой счет 9 результативных передач в 33 матчах с учетом всех турниров.